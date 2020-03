Educação vai fechar todos os seus prédios na próxima segunda-feira, 23

A Secretaria Municipal de Educação dispensou a partir desta quinta-feira, 19 de março, todos os funcionários do quadro que residem em outras cidades. A medida é evitar que as pessoas fiquem indo e vindo, utilizando o transporte coletivo, nesse momento em que o coronavírus avança no país. A retomada das atividades só se dará após uma nova determinação da SMED.

A medida não vale para os funcionários que residem em Araucária e nem para os diretores das unidades educacionais que residem fora da cidade, estes deverão manter as atividades até esta sexta-feira, 20, mesmo porque, algumas poucas crianças ainda estão indo às escolas, CMEIs e centros especializados. A partir da próxima segunda-feira, 23, todos os prédios da Educação fecharão suas portas.

“É importante lembrar que essas crianças deverão ficar em casa, com seus pais ou responsáveis, e não em parques, shoppings ou na rua. Caso o pai tenha dificuldade de faltar no seu trabalho por não ter com quem deixar os filhos, poderá procurar a unidade educacional e requerer uma declaração para entregar na empresa, informando que o filho não está indo na escola por uma questão de saúde pública”, explicou a secretária de Educação, Adriana Palmieri.

Ela lembrou ainda que os funcionários terceirizados que forem dispensados, poderão ser convocados para reposição futura ou muitos aindas para reforçar a estrutura da saúde nesse momento de enfrentamento da pandemia.

Texto: Maurenn Bernardo