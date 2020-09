EIV de novo residencial na região do Estação será apresentado em audiência pública

O 49º Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será realizado na modalidade virtual em Araucária, devido ao período vigente de pandemia do novo coronavírus. A audiência terá como tema o estudo do Residencial Moradas da Estação. A comunidade do bairro Boqueirão e região está convocada para participar. A transmissão ocorrerá dia 17 de setembro, a partir das 14h e estará disponível no site www.araucaria.pr.gov.br e na página oficial do município no Youtube.

Entre os dias 02 a 15 de setembro, o formulário para o envio de sugestões e comentários sobre o EIV ficará à disposição no site da Prefeitura. A audiência visa esclarecer a comunidade sobre os estudos e impactos urbanísticos da ampliação e/ou instalação de empresas e demais empreendimentos na cidade. O Residencial Moradas da Estação está previsto para ser implantado na Rua Cézar Hasselmann, nº 633 – Boqueirão.