Eleições 2020 – Qual o perfil político que a sociedade espera? Comum!

Comum é tudo aquilo que é normal, cotidiano, simples. Comum é o que é compartilhado, comum a todos. Comum é discordar, debater, escutar quem pensa diferente, buscar pontos em comum. Comum é entender que divergência e oposição servem para aprimorar uma ideia. O que nunca pode ser comum é odiar alguém por sua origem, crença ou orientação política. Não pode ser comum desqualificar pessoas, discursos ou ideias apenas por serem diferentes. Intolerância não é comum.

O Brasil tem pela frente desafios incomuns, que só serão superados se focarmos no que temos em comum: o desejo de mudança, o sonho de ser feliz, o direito de viver de acordo com as próprias convicções. Para que isso aconteça, precisamos, de comum acordo, assumir a responsabilidade pelo nosso futuro. Entender que a política só vai funcionar para as pessoas comuns quando as pessoas comuns estiverem na política. Pessoas comuns como as que não se sentem acima dos outros. Que sabem que ninguém merece privilégios, não importa o sobrenome que tenha ou o cargo que ocupe.

Se o país é de todos, a política também tem que ser. Portanto o Observatório Social de Araucária saúda a todos os ”comuns” que estão vindo através da politica partidária participar das eleições 2020. Contatos do OSA: araucá[email protected] e tel. (41) 99987-5060.

(Fonte: renovabr.org)

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020