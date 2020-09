Em abordagem, PM apreende dois pés de maconha e mais de 1Kg da droga

A Polícia Militar de Araucária recebeu uma denúncia anônima nesta quinta-feira, 3 de setembro, dando conta de que um indivíduo dirigindo um veículo Gol verde, estava vendendo drogas na região central da cidade. Com apoio do serviço reservado do 17º BPM de São José dos Pinhais, a equipe iniciou um patrulhamento ostensivo e acabou visualizando o veículo parado em frente a um ponto de ônibus na marginal da Rodovia do Xisto, próximo ao terminal central. A PM então abordou o motorista, e ao fazer a revista no carro localizou, junto ao compartimento de fusíveis, um tablete de maconha, embalado e pronto para a venda.

Na revista pessoal também foi localizado com o abordado, no bolso de trás da bermuda, mais um pedaço da mesma droga. Ele contou que teria comprado uma certa quantidade de drogas em Curitiba e que estaria revendendo por um preço maior, para obter lucro. Questionado pelos policiais, informou o endereço da sua casa, no bairro Chapada, e disse que lá guardava o restante dos entorpecentes, já armazenados para vendas futuras. Diante do relato, a equipe se deslocou até o endereço para buscar o restante dos entorpecentes.

Na casa foram encontrados, dentro de uma sacola no interior do forro do corredor, mais três tabletes de maconha, uma balança de precisão, invólucros plásticos, uma faca e um rolo de material plástico utilizado para embalar a droga. Do lado de fora da residência os policiais encontraram, em cima da mureta da varanda, dois pés de maconha plantados em vasos. No total foram apreendidos 1,6 Kg de maconha. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos cabíveis. O veículo Gol foi recolhido ao pátio da 2ª Cia da PM, para procedimentos administrativos.