Em abordagens distintas, PM prende dois foragidos da Justiça

Mais dois foragidos da Justiça foram parar atrás das grades nesta sexta-feira, 17 de abril. As prisões acontecerem em duas situações distintas. Em uma delas, policiais da 2ª Cia da PM de Araucária faziam rondas pela rua das Dálias, no bairro Campina da Barra, quando se depararam com um veículo Daewoo verde, e seu condutor, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Com o suspeito, os policiais não encontraram nada de ilegal. Ele também não portava nenhum documento de identificação e acabou repassando um nome falso para a PM, que não constava no cadastro. Porém, ao consultar dados de ocorrências anteriores, foi possível constatar seu nome verdadeiro e descobrir que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 do Código Penal).

Em outra situação, desta vez na rua Sandro Fialla, no bairro Passaúna, a PM patrulhava pela região quando visualizou dois indivíduos em atitudes suspeitas, que ficaram aparentemente nervosos quando viram a viatura. Feita a abordagem, os policiais consultaram o nome da dupla no sistema SESP e constataram que contra um deles havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Araucária, pelo artigo 21 da Lei Maria da Penha.

Os dois suspeitos presos nas abordagens da PM foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.