Em ações distintas, PM prende dois com mandados em aberto

A Polícia Militar prendeu na madrugada de terça-feira, 22 de abril, um homem com mandado em aberto, na rua Manoel Torquato da Rocha Reis, no bairro Costeira, em uma região conhecida como Beco do Maranhão. A equipe patrulhava aquela área quando percebeu que um indivíduo ficou bastante ao ver a viatura. Os policiais fizeram a abordagem, não encontraram nada de ilícito com o suspeito e conferiram seu no sistema.

Pelo nome que ele repassou não havia nada de errado, porém, diante do nervosismo do mesmo, a PM decidiu fazer uma consulta no sistema, dessa vez pelo nome da mãe, foi quando verificou que, dentre os dois irmãos, havia um com dois mandados de prisão em aberto e a foto do sistema condizia com o suspeito abordado. Sendo assim, ele repassou o nome verdadeiro, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária para as medidas necessárias.

Outro homem com mandado em aberto foi detido na sexta-feira, 17, na rua Sandro Fialla, no jardim Tropical. A PM fazia rondas pelo bairro quando viu dois indivíduos, e estes ficaram agitados com a presença da viatura. Na abordagem, os nomes dos dois foram consultados no sistema, e contra um deles apareceu um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Araucária. Ele foi detido e levado para a Delegacia e o outro foi liberado no local.

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020