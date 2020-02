Em amistoso, equipe juvenil do Jatobá perde para o time de Contenda

A chuva atrapalhou o amistoso de domingo, 2 de fevereiro, entre as equipes sub 17 do Jatobá e do Contenda. Como o dia amanheceu chuvoso, alguns jogadores da equipe araucariense acharam que a partida seria cancelada, sendo assim, o adversário venceu por 4X1. O presidente do Jatobá, Luiz Tavares, disse que apesar do resultado, o time jogou bem e foi possível perceber os jovens que têm potencial para se manter no time.

“Nosso técnico Fernando ainda pode observar o desempenho de alguns jogadores de Contenda, que querem fazer parte do Jatobá e disputar a Taça Paraná deste ano”, comentou. Segundo Tavares, a ideia é realizar um amistoso a cada 15 dias, para deixar a equipe bem preparada para a competição que se aproxima.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020