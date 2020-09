Em ato de bravura, policiais militares salvam homem que tentava tirar a própria vida

Uma ação rápida de policiais militares da 2ª Cia da PM de Araucária evitou que um homem tirasse a própria vida na madrugada deste sábado, 5 de setembro, em uma construção localizada na região central. Foram minutos cruciais desde o momento em que o soldado Ferreira, da equipe Choque, recebeu a informação através de um aplicativo de mensagens, de que o vigilante da obra estaria tentando o suicídio, e acionou a central, onde uma equipe imediatamente se deslocou até o endereço.

O portão da construção estava trancado, e a primeira reação dos soldados Favetti e Rafael foi tentar pular o muro, mas não conseguiram porque o mesmo era muito alto. Como o risco à vida era iminente, os policiais utilizaram um alicate para romper o cadeado do portão e acessar a obra. O soldado Rafael, que já estava no local, fazia contato com o soldado Ferreira, trocando informações para tentar localizar o homem dentro do pátio de obras. Ao chegar no contanier da administração, o soldado Souza viu um indivíduo pendurado por uma corda amarrada no pescoço, sem esboçar nenhum movimento. Imediatamente ele o segurou para aliviar a pressão, e o soldado Favetti cortou a corda. Com a ajuda dos soldados Rossi e Rafael, o homem foi colocado no chão e estabilizado, para verificar seus sinais vitais. O Siate foi acionado, prestou os primeiros atendimentos no local, e encaminhou o homem, de 39 anos, para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.