Em dois dias, Araucária registra três assassinatos

Três homens foram assassinados em Araucária neste início de semana. Os crimes aconteceram em duas situações distintas. Na segunda-feira, 23 de março, um duplo homicídio foi registrado na rua Cedrinho, bairro Capela Velha. E na terça-feira (24) outro homem foi morto a golpes de tijolos e pedras em sua residência, na rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra.

Duplo homicídio

De acordo com informações da Polícia Militar, os assassinatos no Capela Velha teriam sido praticados por dois homens numa motocicleta. Eles teriam utilizado uma pistola nove milímetros para tirar a vida de Ubiraci Ferreira Paz e Jhonatan Dean Neves.

As vítimas estariam num veículo Gol, de cor preta. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ambos os rapazes já aparentavam estar em óbito, mesmo assim foi acionado o SIATE, que nada pode fazer. Um dos mortos estava sentado no banco do passageiro do veículo, o outro estava caído ao lado da porta do motorista do carro, muito possivelmente por ter tentado fugir de seus algozes.

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil, um inquérito para apurar autoria e motivação dos crimes foi instaurado e nos próximos dias devem ser colhidos os primeiros depoimentos.

Tupy

Já o homicídio na região do Tupy foi registrado por volta das 22h desta terça-feira (24). Anderson Alves dos Santos, 33 anos, conhecido como Batatinha, foi encontrado morto dentro de sua casa.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a porta da casa da vítima arrombada. Batatinha estava caído na sala, com pedras e tijolos ao redor do corpo. Por toda a residência havia marcas de sangue e mobiliário revirado, indicando que muito possivelmente houve uma briga antes da consumação do crime.

Como o crime aconteceu na noite desta terça-feira, até o fechamento desta edição ainda não havia sido instaurado inquérito pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.

No Capela Velha, vítimas levaram tiros de pistola

No Tupy, homem foi morto a pedradas

Publicado na edição 1205 – 26/03/2020

Foto: Marco Charneski