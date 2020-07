Em novo decreto, comércio segue liberado para funcionar. Bares poderão abrir e quadras esportivas permanecem fechadas. Academias também têm novas exigências

A Prefeitura de Araucária publicou no final da tarde desta quinta-feira, 30 de julho, um novo decreto com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

As determinações contidas neste decreto, de número 34.798/2020, têm vigência até o dia 13 de agosto e mantém as autorizações de funcionamento para estabelecimentos comerciais que já estavam previstas no decreto anterior. O novo ato, porém, também autoriza agora a abertura de bares no período compreendido entre 6h e meia noite.

Pelo novo decreto permanecem proibidos de funcionar clubes, jogos e competições esportivas, parques infantis e casas de festas e eventos, festas de qualquer natureza (baladas, casamentos, formaturas e demais confraternizações), casas noturnas, boates e congêneres. No caso de academias, as atividades em piscina seguem suspensas. Aulas coletivas também não podem acontecer. Todas as academias também terão que elaborar e manter manual de boas práticas descrevendo as operações realizadas pelo estabelecimento.

Os estabelecimentos autorizados a abrir seguem tendo que manter regras rígidas com relação ao número de pessoas simultâneas em seu interior, distanciamento social e de higienização.

Para tabacarias e distribuidoras de bebidas, segue proibido o consumo dentro dos estabelecimentos.

Cultos religiosos também podem ser realizados, desde que respeitados critérios específicos, como número reduzido de fieis por culto.

Você pode acessar a íntegra do decreto no site da Prefeitura de Araucária ou solicitá-la por whats-app ao jornal O Popular. O número é o 99698-3658.