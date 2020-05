Em plena quarentena, badernas estão no topo das ocorrências

Considerando que estamos vivendo uma situação pandêmica, onde a ordem é que as pessoas mantenham o isolamento social e evitem aglomerações, é preocupante saber que muitos insistem em organizar festinhas, reuniões e outros eventos, indo contra as determinações das autoridades sanitárias. Para se ter uma ideia da gravidade dessa desobediência, neste último final de semana a Guarda Municipal disse que atendeu mais de 50 solicitações de perturbação do sossego envolvendo badernas, com aglomerações de pessoas em bares, lanchonetes, quadras esportivas e até residências.

Através de denúncias e rondas, a GM vem fiscalizando esses locais em conjunto com as secretarias de Urbanismo, Finanças e Meio Ambiente, e apoio do Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar. O foco das ações é conferir se as determinações relacionadas à prevenção contra o novo coronavírus estão sendo cumpridas, conforme decretos municipais n° 34.459/2020 e n° 34.464/2020.

No caso dos bares visitados no final de semana, foram constatados consumo de bebidas no local, o que não é permitido, já que para tal prática, as pessoas precisam tirar as máscaras por várias vezes, sendo que o acessório é obrigatório para conter a propagação do coronavírus. A mesma situação não se aplica ao consumo de comidas no local, já que o habitual é que as pessoas retirem a máscara uma única vez, para degustar os alimentos. Quanto aos bares que apenas entregam bebidas, esses têm autorização para funcionar.

Segundo a GM, além das aglomerações, as fiscalizações também envolvem o uso de máscaras por funcionários e clientes desses locais e a oferta de álcool gel.

Canais de denúncia

Quem presenciar infrações relacionadas à Saúde, poderá fazer a denúncia pelo 0800-6437744 (Ouvidoria da Saúde – [email protected]). Demais situações poderão ser denunciadas via telefone 153 (Guarda Municipal) ou via Ouvidoria (0800-6431550 – [email protected]).

Foto: divulgação

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020