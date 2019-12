Em pleno Natal, jovem perde a vida na represa do Passaúna

Embora seja de conhecimento público que não é permitido nadas nas águas da represa do Passaúna, as pessoas seguem se arriscando e, muitas vezes, perdendo a vida no local. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 25 de dezembro, com o jovem Marcos Roberto Silva das Chagas, 20 anos.

De acordo com informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz estaria nadando com amigos na área da represa conhecida como “prainha”, na rua Francisco Knopik, quando acabou submergindo. Os colegas ainda tentaram salvá-lo, mas sem êxito.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência só conseguiram retirá-lo das águas após quase uma hora de buscas. O corpo de Marcos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba.