Em rodízio da Sanepar, bairros de Araucária ficam sem água nesta segunda (23). Veja lista

A assessoria de comunicação da Sanepar informou que entre os dias 23 e 25 de março voltará a realizar rodízio no fornecimento de água nas cidades da região metropolitana de Curitiba.

Por este rodízio, ficou definido que haverá suspensão no abastecimento de água em Araucária já na segunda-feira (23). Os bairros afetados serão o Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. Nessas localidades o fornecimento será interrompido às 8h com a retomada às 23h. A previsão é que a completa normalização completa do sistema se dê somente às 8h de terça-feira (24).

Ainda conforme a Sanepar, o rodízio vem sendo necessário em razão da estiagem e o alto consumo registrado nas últimas semanas. Por conta disso, a orientação da companhia é que os moradores façam uso racional da água, mas sem deixar de lado os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do coronavírus.

O que se pede é que atividades não essenciais, como lavar o carro, calçadas, regar jardins e coisas do gênero sejam deixadas para quando o período de estiagem for superado.

Serviço de Atendimento

Clientes que tiverem dúvidas podem ligar para o 0800-200-0115, com o número da matrícula do imóvel. Também devem baixar o aplicativo Sanepar Mobile e cadastrar seu telefone celular para receber por SMS avisos de falta d´água.