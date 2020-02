Empresa cede ônibus para levar fiéis para Aparecida do Norte

No último final de semana, a Premier Viagens, empresa de São José dos Pinhais, cedeu um ônibus para levar um grupo de membros da Capela Nossa Senhora dos Navegantes até Aparecida do Norte, em São Paulo. Até aí parece ser uma viagem como todas as demais que a empresa está acostumada a realizar, porém, essa teve uma história emocionante por trás. E você deve estar se perguntando, por que uma empresa de outra cidade cederia um ônibus para levar romeiros de Araucária, sem cobrar nada?

O proprietário da Premier, Carlos Alexandre Prime e a esposa Andrieli Ziomek Prim, contam que já conheciam o professor Alexandre Leal, membro do Conselho Missionário de Pastorais Comunitário, pois já haviam feito trabalhos missionários juntos. Foi esse contato entre eles que acabou resultando nessa parceria. “Há dois anos fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida de que se conseguisse comprar meu ônibus e quitá-lo, eu o lotaria de pessoas que não tivessem uma boa situação financeira, e as levaria até ela (a santa). Nessa busca, tive problemas com pessoas de posse que tentaram se aproveitar da oferta. Foi então que me lembrei do professor Alexandre e da nossa última conversa, onde ele contou sobre as dificuldades que a Capela dele estava tendo em se reerguer, então resolvi ajudá-los”, relata.

O professor Alexandre comentou que o casal Carlos e Andrieli lhe ofereceram a oportunidade de levar os devotos da comunidade para conhecer o Santuário de Aparecida, eles iriam ceder o ônibus e a capela teria que arrecadar os valores da passagem, que seriam transformados em ajuda para a construção das novas instalações. “Propusemos isto e os devotos aceitaram, então cobramos apenas R$ 120 por pessoa, levamos 50, o que possibilitou a arrecadação de R$ 6.000,00, que foram para o caixa da Capela. Eles cumpriram a promessa e nós levamos nossos devotos até o Santuário de Aparecida. A comunidade como um todo se beneficiou e estamos gratos por isso”, comentou Alexandre Leal.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020