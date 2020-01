Encontro de Brechós contará com doações para a ONG EVA

Economizar no look e, de quebra, contribuir com uma boa causa são motivos suficientes para você, araucariense, dar uma passadinha na Villa Hygge Park Food nos dias 8 e 9 de fevereiro. O “Encontro de Brechós” reunirá seis lojas online em um só lugar. Serão dois dias de muitas compras, com opções de vestuário e acessórios para todas as idades, com preços bem acessíveis.

A ação beneficente vai arrecadar, durante os dias, alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal que vão beneficiar pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares, que são atendidos pela ONG EVA. Ainda buscando motivar os consumidores a colaborar com esta causa social, os organizadores promoverão sorteios de brindes para quem fizer uma doação.

Adri Ribeiro, presidente da ONG, conta que ficou emocionada com a iniciativa do evento e explica que a organização não possui muitas fontes de renda, sobrevivendo de doações. “Fico muito feliz em saber que nossa instituição está sendo vista. Elas me perguntaram que tipo de produtos a gente precisava e eu disse que usamos artigos de higiene pessoal e alimentos, para as cestas que montamos para as famílias das pacientes. Toda ajuda é uma grande bênção, nos sentimos muito honradas com a escolha das meninas. Torcemos para que seja um grande sucesso”, afirma Adri.

Serviço

O Encontro dos Brechós acontecerá no sábado, 8 de fevereiro, das 17h às 20h e no domingo, 9, das 12h às 19h. A Villa Hygge Park Food, que cedeu seu espaço para o evento, está localizada na Rua Paraná, 322, bairro Iguaçu.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020