Entregador de pizza tem moto roubada e consegue recuperá-la

O que era para ser uma simples entrega de pizza acabou em uma emboscada para o entregador na madrugada de domingo, 26 de abril. Passados alguns minutos da meia noite, a pizzaria recebeu o pedido vindo do bairro Passaúna, mas quando o entregador chegou no endereço, três sujeitos armados o aguardavam para roubar sua motocicleta. No momento em que a Guarda Municipal chegou no local, um homem se apavorou quando viu a viatura e saiu correndo, pulando os muros das casas, e conseguindo fugir.

Durante a abordagem aos demais, foram localizados com uma mulher a caixa de carregar pizza e os celulares da vítima, que na delegacia de Polícia fez o reconhecimento da suspeita, que ficou detida.

Recuperada

No início da noite de segunda-feira, dia 27, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, pois havia uma moto abandonada no jardim Tropical. A viatura da PM chegou no local e constatou que se tratava da motocicleta roubada do entregador de pizza, que havia sido localizada por um grupo de motociclistas na área rural.

A Guarda Municipal prestou apoio, guinchando e levando a moto até a Delegacia de Polícia para procedimentos administrativos e posterior devolução ao proprietário.

Foto: divulgação