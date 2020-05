Equipes da SMMA estão dando um trato no CAIC

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está aproveitando que as pessoas estão em isolamento social, e que estão utilizando menos os espaços públicos abertos da cidade, para dar um trato nesses locais. Um deles é a pracinha que fica nos fundos do ginásio do CAIC, no jardim Califórnia, que estava em situação de abandono. Equipes da secretaria estão fazendo uma limpeza geral, cortando árvores antigas, retirando o mato e o lixo e recuperando equipamentos, para que a população volte a reutilizar o espaço, com segurança.

O ginásio também está recebendo alguns reparos, e em breve a população daquele bairro, que estava acostumada a não ter muitas opções de lazer, poderá utilizar o ginásio, a quadra externa e a academia ao ar livre. A SMMA disse ainda, que pretende fazer a limpeza em outros espaços da cidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020