Na edição do dia 13 de fevereiro, na matéria intitulada “Tribunal do Júri condena autor do assassinato de He-man”, publicamos erroneamente que Willian de Andrade foi assassinado dentro de sua residência, quando o correto era afirmar que o endereço do crime não era a casa onde Willian morava.

Também erramos quando publicamos que o julgamento de Jefferson Junior de Oliveira, ocorrido em 6 de fevereiro, aconteceu três dias antes de o crime completar quatro anos. No dia do julgamento, o crime, ocorrido no dia 9 de janeiro de 2016, já havia completado quatro anos.

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020