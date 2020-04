Escola de Saúde Pública do Paraná promove cursos a distância

A Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) lançou nesta semana três cursos na modalidade EAD com temas ligados ao coronavírus. As formações buscam aperfeiçoar e alinhar os conhecimentos acerca do manejo de pacientes suspeitos de Covid-19, enfatizando a melhor abordagem na Atenção e Vigilância em Saúde.

Somando-se ao módulo ofertado anteriormente, agora são quatro cursos direcionados a profissionais da área da saúde nesta temática. Quase mil profissionais já estão fazendo os cursos que tratam sobre vírus respiratórios emergentes; manejo e acompanhamento de paciente com suspeita de coronavírus; prevenção e controle de infecções causadas pelo novo coronavírus e importância do isolamento físico.

“Além de todas as medidas estruturais, o Governo do Estado também tem a preocupação constante de preparar e atualizar os profissionais e a Escola de Saúde Pública do Paraná é nosso centro formador”, afirma o secretário da Saúde do Paraná , Beto Preto.

O curso de manejo, por exemplo, trata das medidas e ações que devem ser prestadas inicialmente aos pacientes quando chegam na unidade de saúde, com informações sobre a forma correta de estabilização e encaminhamento do paciente para hospital ou unidade de referência.

“As informações sobre medidas de promoção e prevenção individual e coletiva são extremamente necessárias neste momento de pandemia”, afirma o diretor da ESPP, Edevar Daniel.

Os conteúdos dos cursos foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da plataforma Avasus, que é referência em educação permanente e que prepara conteúdos específicos a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde para qualificar, capacitar e formar profissionais da saúde.

Para mais informações sobre os cursos acesse: www.escoladesaude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=21 .

Texto: Agência de Notícias do Paraná