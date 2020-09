Escola Kadoshi completa 21 anos de história em Araucária

Escola Kadoshi está há mais de duas décadas servindo a população de Araucária com uma educação de qualidade. Foto: Marco Charneski

Com uma proposta clara de ofertar um ensino qualificado e promover a proximidade com os pais, a Escola Kadoshi acaba de completar 21 anos de fundação. Ao longo de mais de duas décadas, o comprometimento da direção e de toda a equipe liderada pela fundadora e proprietária Vera Lucia Beserra, foram fundamentais para que a instituição ocupasse hoje um lugar de destaque no cenário educacional. “Nesses anos todos, nós fomos adquirindo experiência, aprendendo e buscando inovações. E tanto empenho e dedicação, fizeram com que a escola conquistasse o respeito e a confiança de toda a comunidade”, comentou a pedagoga Vera.

Ela lembra como tudo começou. “No dia 22 de setembro de 1999, nasceu a Escola Kadoshi, e em janeiro de 2000, ela foi inaugurada. Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo desses anos, sempre mantivemos o foco na nossa missão. Temos a satisfação de ver os alunos que passaram pela escola alcançando o sucesso. São mulheres e homens de bem, que levam em seus corações os ensinamentos recebidos. Cada um, desenvolvendo com esmero a sua profissão”, orgulha-se.

Vera diz que se sente horada em saber que como escola, a Kadoshi tem contribuído muito para o sucesso de cada ex-aluno, e que sua realização é olhar para trás e ver que aquela semente lançada, encontrou um solo fértil, se fortaleceu e deu frutos. “Meu sentimento é de gratidão e de dever cumprido, vendo adiante a certeza que se pode fazer sempre mais e melhor. Estamos cientes do quanto nosso trabalho é desafiador, ainda mais agora em tempos de coronavírus, quando nossa inspiração precisa ser ainda maior”, avalia. A Escola Kadoshi, assim como todas as demais, teve que se reinventar nesse período de pandemia. Apesar do distanciamento social, precisou focar na aproximação virtual. “Acreditamos que é através do afeto que revelamos os nossos sentimentos e criamos laços de convivência e de confiança. Sem essas relações, a educação se torna mecânica e sem sentido”, observa.

Os espaços da escola são bem projetados, para garantir o conforto e a segurança de todas as crianças. Foto: Marco Charneski

Com esse pensamento, a Kadoshi tem feito de tudo para promover a aproximação com seus alunos. São aulas on-line, em que há uma interação entre professor e aluno. As atividades são realizadas e propostas de uma forma dinâmica e participativa. Os bebês são assistidos pela professora, que com toda a sua criatividade leva a alegria, contada e cantada aos pequenos. “Enfim, apesar desse distanciamento social, a Escola Kadoshi tem promovido, mesmo virtualmente, um ambiente descontraído e participativo, tanto das crianças, como também dos pais. E já estamos nos preparando para o pós pandemia. Queremos oferecer às nossas crianças um ambiente agradável, incentivando a manutenção de hábitos de prevenção adquiridos durante o isolamento social. Preservando dessa forma, a saúde e a segurança das nossas crianças”, pontua.

Vera também aproveitou para agradecer a todos que passaram pela Escola Kadoshi, pela confiança consolidada. “Prova disso que a instituição foi eleita, através da opinião pública, a melhor Escola de Educação Infantil nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Somos gratos pelo reconhecimento”, comemora a diretora.

SERVIÇO

A Escola Kadoshi fica na rua Paulo Alves Pinto, 887, no jardim Iguaçu. Mais informações pelo telefone 3031-4767 ou pelo whatsapp 99525-2234. Para segurança de todos, as matrículas para 2021 também serão feitas online, a partir do dia 13 de outubro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020