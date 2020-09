Escola Nadir Nepomuceno está ganhando uma pintura nova

Muro da Escola Nadir vai ganhar novas cores e ficar bem mais bonito. Foto: Marco Charneski

Esta semana a comunidade escolar da Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto, no jardim Maranhão, iniciou um trabalho de revitalização da pintura do muro. Mas a ação acabou gerando algumas críticas entre os vizinhos, devido a cor que estava sendo utilizada. O problema é que o trabalho está apenas no início, sendo assim, o muro precisou de uma pintura prévia para apagar as marcas do tempo. Esta primeira demão está sendo feita por voluntários da comunidade e profissionais da escola, e as tintas foram encaminhadas pela Secretaria de Educação.

O novo muro será composto por muitas cores, uma vez que a escola aprovou junto ao Conselho Escolar, a pintura de desenhos geométricos coloridos. A revitalização prevê ainda a renovação da pintura da fachada da escola. E como tem muito trabalho pela frente, a ajuda de novos voluntários será muito importante.

Para a SMED, o questionamento sobre a cor do muro levantou a importância do diálogo e do respeito, pois a escola faz parte da comunidade, e todos precisam integrar-se. “Venha você também auxiliar nessa linda missão de transformar a escola!”, convida a secretaria.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/20250