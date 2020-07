Espaço do Empreendedor recebe ‘selo ouro’ do Sebrae por qualidade de atendimento

O Espaço do Empreendedor de Araucária, no início de seus trabalhos na cidade em 2017 recebeu o ‘selo bronze’, em 2018 ‘selo prata’ e desta vez recebeu ‘selo ouro’ do Sebrae-PR pela qualidade do atendimento em 2019. O reconhecimento ocorreu na última sexta-feira, 26 de junho, durante evento online do Sebrae, e é resultado de uma análise realizada em todo Paraná, levando em conta o nível de satisfação dos micro e pequenos empresários atendidos, volume de ofertas de capacitações como cursos, oficinas e palestras, a forma de organização, estrutura oferecida e gestão do canal de atendimento.

O ‘selo ouro’, que é o caso do Espaço do Empreendedor de Araucária, é entregue a quem obtém mais que 91 pontos na avaliação do Sebrae. Este selo referência em atendimento teve sua primeira versão em 2017. Seu objetivo é reconhecer aqueles quem dão atendimento adequado, auxiliando os pequenos negócios, criando a política pública de tratamento diferenciado e favorecido para que estes mantenham os seus negócios competitivos no mercado.

Segundo a equipe do Espaço do Empreendedor de Araucária, ter o reconhecimento por uma entidade como o Sebrae, que tem sua história ligada ao atendimento e capacitação do pequeno empresário, é extremamente relevante, pois “mostra para a sociedade que Araucária também é referência em atendimento e tratamento do micro e pequeno empresário”.

ATENDIMENTO

O Espaço do Empreendedor de Araucária conta com profissionais que dão todo o suporte para a formalização de micro e pequenos negócios, apoio para a concessão de alvarás, orientações sobre obrigações e direitos, concessão de crédito, informações sobre guias de impostos e cursos. O Espaço fica ao lado do Espaço Cidadão na entrada do Paço Municipal (Rua Pedro Druszcz, nº 111, Centro).

Temporariamente, por causa da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento está sendo realizado à distância. Basta entrar em contato pelo WhatsApp: (41)3614-1405 ou e-mail: [email protected]

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly