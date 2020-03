Espetáculo “A Maré de Maria” não virá para Araucária

Em virtude do COVID-19 (coronavírus) e por se tratar de uma questão de saúde pública, o espetáculo de dança “A Maré de Maria”, que seria apresentado em Araucária no dia 18 de abril, no Teatro da Praça, foi cancelado ao público. A medida atende as orientações da Secretaria de Saúde do Paraná.

O espetáculo solo de dança contemporânea, que foi desenvolvido especialmente para o público infantil, será apresentado em outra oportunidade. , assim que as medidas de contenção contra o vírus sejam suspensas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020