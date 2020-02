Espetáculo premiado estará no Teatro da Praça e a entrada será gratuita

A Cia. Stavis-Damaceno celebra 15 anos de existência e atividades ininterruptas de investigação da cena teatral, produção e difusão, além de trabalhar com processos pedagógicos em teatro. Fundada em 2003 pelo diretor e dramaturgo Marcos Damaceno e pela atriz Rosana Stavis (frequentemente apontada pelos críticos como uma das maiores atrizes do país), a companhia acumula em seu repertório espetáculos com alta relevância no cenário teatral brasileiro. Em 2019, Marcos Damaceno recebeu o Prêmio Shell pela dramaturgia de Homem Ao Vento, trabalho mais recente da companhia.

Depois de passar com êxito por 13 cidades do Paraná com os espetáculos Psicose 4h48 e Árvores Abatidas ou Para Luis Melo, a Cia.Stavis-Damaceno chega a Araucária para três apresentações do espetáculo Artista de Fuga, no Teatro da Praça. A peça estreou em novembro de 2015, em Curitiba. Em 2016 participou do Festival de Curitiba, do Festival Internacional de São José do Rio Preto e do Festival Internacional de Londrina. Em 2019 participou da Mostra especial dos 15 anos da Cia.Stavis-Damaceno, dentro da programação do Festival de Curitiba. Foi indicado ao Troféu Gralha Azul nas categorias melhor espetáculo, melhor atriz (Rosana Stavis) e melhor direção (Marcos Damaceno). As apresentações acontecem gratuitamente dias 5 de março, às 20h e 6 de março, às 15h e 20h, no Teatro da Praça.

Sobre o espetáculo

A peça traz à cena um homem, um escritor, que, afundado no caos e na desordem que se tornou o seu dia-a-dia, mergulha em pensamentos e sentimentos tão caóticos quanto sua vida cotidiana, com a qual sente sérias dificuldades em lidar. Procrastinador crônico, nunca dá conta de seus compromissos, dos prazos, do tempo, das contas a pagar, dos relacionamentos, afetivos e profissionais. Ansioso por natureza, angustiado desde sempre com o mundo a que pertence, se autorrefugia em espaços mentais onde pretensamente encontraria o lugar ideal para a construção de sua pretensa obra-prima, um romance eternamente inacabado.

Serviço

Espetáculo Artista de Fuga terá apresentações no Teatro da Praça na quinta-feira, 5 de março, às 20 horas, e na sexta-feira, dia 6, às 15 e 20 horas. Mais informações pelo fone (41) 3901 5213.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020