Esposa de suposto traficante vai presa após assumir o “ponto”

A Polícia Militar realizava um patrulhamento na rua Paranaguá, no bairro Iguaçu, na região conhecida por tráfico de drogas, quando foi abordada por um cidadão, que acenou com a mão para a equipe. Ele relatou que uma residência naquela rua estaria servindo como depósito (mocó) de drogas e que nesse mesmo local já havia sido preso recentemente, um indivíduo de apelido Gaiteiro, por força de um mandado de prisão. O homem disse ainda que a companheira de Gaiteiro estaria comandando o ponto durante sua ausência.

Com as informações, a viatura foi até o endereço e viu, através do portão aberto, que um senhor estava varrendo a calçada. Os policiais o questionaram se na casa dos fundos ainda estaria morando alguém, após ter sido preso um dos moradores. O homem informou que no local morava a esposa do Gaiteiro, juntamente com seus filhos. Os policiais contaram sobre a denúncia que haviam recebido, ele liberou a entrada e chamou a moradora pelo nome.

A mulher abriu a porta, ficou sabendo da denúncia e de imediato demonstrou certo nervosismo, dizendo que havia certa quantidade de maconha embalada, dentro de uma caixa de papelão, em cima do seu guardarroupa, e que estava guardando a pedido do marido, que está preso na Delegacia de Araucária. A equipe fez a busca e encontrou a droga, sendo 99 embalagens, pesando 158 gramas, e mais um “tijolo”, pesando 39 gramas. Diante do flagrante, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As crianças ficaram sob os cuidados de um familiar.

Foto: divulgação