Essência Sapatilhas inaugura, trazendo para a Araucária um novo conceito em loja de calçados

Anota aí: tem loja nova de calçados em Araucária. E ela veio cheia de novidades. Isso mesmo! A Essência Sapatilhas inaugurou na quarta-feira, 11 de março, trazendo as últimas tendências em sapatilhas, scarpins, mulets, tênis, sandálias. E tem mais: nos próximos dias estará com uma linda coleção de botas para o inverno. As empresárias Karoline Farias Matos e Lays Faria Costa, são as responsáveis em trazer este conceito diferenciado de loja para a cidade, com calçados de fabricação própria, de excelente qualidade, e com preço bem acessível. Só pra ter uma ideia, as sapatilhas, que são o carro-chefe da loja, tem o preço único de R$ 39,99. Outra novidade: além da venda no varejo, a Essência trabalha com vendas no atacado, para quem quer ter uma renda extra.

Esta é uma das três lojas que levam a marca Essência, as outras duas, também inauguradas este mês, ficam em Curitiba, uma no Centro e outra no bairro Boa Vista. “A loja trabalha com modelos lindos e exclusivos de sapatilhas, que também se destacam por serem muito confortáveis”, afirmam as empresárias.

Inauguração

Na quarta-feira, Karoline e Lays abriram as portas da Essência Sapatilhas para receber as clientes com um coquetel, e ainda entregaram um mimo para todas elas, um difusor de ambientes com a essência da loja. “As clientes adoraram o ambiente, porque aqui se sentem à vontade para escolher o estilo de calçado que mais combina com elas e ainda podem sugerir algum modelo que gostariam de ver na loja. Sim, pois o nosso foco é valorizar a essência das clientes, entender exatamente o que elas procuram. Venham conhecer a loja e conferir as novidades”, convidam as empresárias.

Serviço

A Essência Sapatilhas fica na rua Pedro Druszcz, 112, Centro, em frente à Prefeitura. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. O fone da loja é o (41)9 9799-0352. Siga a loja nas redes sociais @essencia.lojacentroaraucaria

Veja a galeria de fotos

Foto: Everson Santos



Foto: Everson Santos



Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos