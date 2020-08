Estácio muda o conceito de Ensino à Distância para Graduação Digital

A Estácio, uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro, está sempre conectada às mudanças no cenário educacional, buscando inovações no seu método de ensino. Há 50 anos proporcionando acesso a uma educação de qualidade, acaba de lançar um novo conceito de graduação/ensino à distância: a Graduação Digital Estácio. Essa aposta na tecnologia e na inovação são diferenciais que ajudam a aprimorar o aprendizado, com currículos alinhados às necessidades do mercado de trabalho. Avanços que também geraram ótimos resultados para a Estácio nos últimos anos, com cursos reconhecidos pelo MEC e elevados conceitos de qualidade.

Para cumprir sua responsabilidade social, a Estácio acredita que precisa chegar onde nem sempre é possível montar grandes estruturas físicas, mas é necessário levar a qualidade da graduação. Nessa estratégia, os polos que possuem estrutura menor conseguem suprir todas as necessidades administrativas e acadêmicas que os alunos necessitam no decorrer do curso. Aliado a isso e aos diversos cursos à distância que a instituição já oferece, os cursos Flex suprem necessidades locais, com grande procura.

Vale lembrar que além de toda a tradição com o ensino, a Estácio também é atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, promovendo o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O programa, que apoia iniciativas em cinco pilares – Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

Ensino mantido

Mesmo na pandemia, a Estácio contornou o cenário para continuar atendendo aos alunos e ao mesmo tempo não impactar seus serviços. “Nossos alunos presenciais passaram a ter aulas online e ao vivo com os professores. Porém, na Graduação Digital, nada mudou. Só precisamos pensar novas formas de falar com nossos alunos, mas didaticamente, tudo permaneceu como estava. Esse é o benefício da graduação digital”, lembra Solaine. A instituição se preocupou em não prejudicar tantas outras pessoas que querem realizar o sonho da graduação, e desenvolveu o sistema VOL, que é o vestibular online, e ajustou os processos para permitir que a matrícula fosse feita sem sair de casa.

A Estácio também não desamparou os alunos que estão enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia. Para isso, criou o programa “Estácio Com Você”, com intuito de incentivá-los a manter seus estudos e também apoiar as famílias que tenham sofrido relevante perda econômica, em especial as de menor renda. A instituição gerou benefícios especiais, entre suspensões de mensalidades ou condições flexíveis de pagamento, por cada mês de quarentena observado no respectivo estado. Os benefícios do Programa foram solicitados por alunos matriculados e/ou renovados no 1º semestre letivo de 2020 nos cursos de graduação da Estácio nas modalidades presencial e ensino digital (100% EAD e EAD Flex). Os critérios de avaliação foram rompimento do vínculo de emprego, hipossuficiência financeira e redução expressiva de rendimentos. Vários alunos do polo de Araucária já foram beneficiados e conseguiram manter seus estudos com o apoio do programa e do Seguro Educacional, benefício que a Estácio oferece, garantindo o pagamento de até 6 mensalidades do curso caso o aluno, ou quem paga a sua faculdade, perca a renda.

Cursos

Hoje o polo oferece mais de 85 cursos de graduação EAD (Bacharelado, Licenciatura, Formação Pedagógica e Tecnológicos). No Flex foram ofertados de início os cursos de Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Farmácia. E mantendo o compromisso em tornar a missão cada vez mais forte, o polo acaba de incluir três novos cursos de saúde no portfólio: Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura) e Radiologia. Já na Pós-graduação/MBA, há opções em diversas áreas de Direito, Educação, Saúde, Engenharia, Humanas, Gestão, Marketing, Comunicação e Tecnologia. “Nosso objetivo é atender a demanda reprimida em muitos locais e levar um ensino digital de alta qualidade, a um valor justo. Nosso polo Araucária não fica atrás e busca manter a qualidade e dispõe de toda a estrutura necessária para atendimento e conforto dos nossos alunos”, pontuou a responsável.

Segundo ela, desde sua implantação, o polo já possuía o ensino Digital para Graduação e Pós e agora também está com a Graduação Flex. Sobre o Ensino digital, conhecido como EAD, podemos dizer que as vantagens são inúmeras, a começar pela possibilidade de o aluno adaptar os estudos à sua rotina. “Agora, na modalidade Flex foram disponibilizados nove cursos nas áreas de Engenharia e Saúde. O polo Araucária foi escolhido pelo acentuado crescimento e excelência no atendimento aos alunos e pelo perfil e demanda do município”, observou Solaine.

Serviço

Se você ficou interessado e quer conhecer mais sobre os cursos e programas ofertados pela Estácio, faça uma visita no Polo Araucária, que fica na rua Julia Tereza Bini, 500, no Centro. O telefone/ whatsapp é (41) 3126-0500.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020