Estão abertas as inscrições para o 4° Circuito de Futsal Feminino Aberto

O departamento de esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), já abriu as inscrições para a 4ª edição do Circuito de Futsal Feminino Aberto, que começa no dia 25 de abril, no Ginásio de Esportes do CSU. Interessados deverão se inscrever nos dias 13 e 14 de abril, na sede da SMEL, que fica na avenida Nossa Senhora dos Remédios, s/n, CSU. Haverá um limite de 16 equipes participantes.

A categoria é aberta, para meninas nascidas até 2003. A taxa de inscrição por equipe é uma cesta básica, que será repassada para a APAE Araucária. Informações sobre inscrições e o regulamento pelo fone 3614-7900.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1203 – 12/02/2020