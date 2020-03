Estiagem afeta o abastecimento de água em Araucária e região

A Sanepar comunicou no final da tarde desta segunda-feira, 16 de março, que, devido à estiagem das últimas semanas e ao forte calor dos últimos dias, houve redução de 60% da vazão do Rio Miringuava e aumento do consumo de água, o que tem afetado o abastecimento de bairros de Curitiba e Região Metropolitana desde o fim de semana.

Em razão disso, a companhia terá que interromper o abastecimento de água ao longo dos próximos três dias em várias cidades da RMC, inclusive Araucária.

Pelo cronograma, a Sanepar irá cortar fornecimento de água às 8h de um dia, com normalização prevista para as 8h do dia seguinte. Em Araucária, haverá a suspensão nesta terça-feira (17) nos bairros Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. Já nos bairros Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinioe e Iguaçu a suspensão acontece na quarta-feira (18).

Ainda conforme a companhia, clientes que tiverem dúvidas podem ligar para o 0800-200-0115, com o número da matrícula do imóvel.

A Sanepar orientou ainda que a recomendação da ABNT é que os imóveis tenham caixa d´água compatível com o tamanho da família com reservação suficiente para 24 horas.