Estreia da Liga Ouro Fut 7 foi marcada por goleadas

A primeira rodada da Liga Ouro Fut 7, realizada no domingo, 26 de janeiro, na cancha Sports e Bar, foi marcada por goleadas. A competição é organizada pela RM Sports e tem a participação de 24 equipes, de Araucária e região. Na estreia, o time Geração 2000 venceu o Galáticos Curitiba por 3X2, o Boteco do Panda goleou o Liverpool em 8X0, Máfia do Boi massacrou o América por 6X1 e o Raça Negra venceu o Real Araucária por 6X4.

E teve mais goleadas: o Alambique venceu o Quinta Categoria por 5X2, Desportivo Tekna fez 4X3 em cima do Resenha, Unidos da Villa goleou o Juventude Sergipana por 9X0, Affa Figas venceu o RB Araucária por 4X2, Milão ganhou do Star Fut7 por 4X3, United City ganhou do Fran FC por 6X2, EC Bullets também venceu o Arvoredo pelo placar de 6X2 e o Juventus fez 2X1 em cima do Turma do Banho.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020