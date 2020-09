Estudantes escrevem cartas de incentivo para profissionais do HMA

Assistente social do HMA, Maria Aparecida de Lima Pellegrini, recebe as cartas do assistente da Pastoral Lynsson de Almeida. Foto: divulgação

Como forma de agradecer e motivar os profissionais de saúde pelo trabalho desenvolvido neste momento de pandemia da Covid-19, alunos do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus escreveram cartas para a equipe do Hospital Municipal de Araucária – HMA. Os estudantes, do 6º ano à 2ª série do Ensino Médio, fazem parte da Pastoral Juvenil Marista (PJM), que tem como objetivo proporcionar uma formação humana, espiritual e social, com base nos valores maristas.

“Foi um momento de celebração, em que os alunos receberam a sua primeira camiseta da PJM e se mobilizaram para transmitir esta dimensão humana e social, abordada nos encontros, através da escrita das cartas, repletas de carinho e de gratidão”, disse a diretora do Colégio, Danielle Barriquello. “Estes profissionais estão na linha de frente, doando suas vidas para cuidar de outras vidas e merecem ser homenageados”, completa o assistente da PJM, Lynsson de Almeida.

Os alunos do Colégio seguem em ensino remoto desde o início da pandemia, com atividades desenvolvidas por meio de plataformas online e em ações especiais em formato de drive-thru, nos quais as famílias e os alunos retiram ou entregam materiais para ações pedagógicas ou sociais.

Texto: Maurenn Bernardo