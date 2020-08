Estúdio musical no Costeira é invadido e ladrões levam diversos equipamentos

Um estúdio musical localizado no bairro Costeira foi invadido e furtado na manhã desta segunda-feira, 17 de agosto. A notícia foi divulgada nas redes sociais dos responsáveis pelo local e, segundo o aviso, os ladrões levaram diversos equipamentos. “Estamos desesperados porque já não podíamos tocar em eventos por causa da pandemia e a situação financeira não está fácil e agora complicou ainda mais, porque perdemos todos os nossos equipamentos. Peço, por favor, que se alguém te oferecer algum equipamento roubado, entre em contato conosco. Nos ajude”, pediu a responsável pelo espaço.

Ela conta que no momento do roubo estava sozinha em casa com os dois filhos. “Eram dois bandidos, sendo um careca de camiseta preta e outro alto de pele branca e blusa clara. Eles invadiram a casa, roubaram tudo e depois fugiram em um veículo Citroen C3 preto. Os equipamentos roubados são os seguintes: Guitarra Golden, Violão Tagima, Violão Takamine, Teclado Yamaha, TV 32 polegadas da LG, Notebook Acer, uma caixa de som de retorno, Monitor LG 21 polegadas, câmera Canon e uma cafeteira.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar os equipamentos, poderá entrar em contato pelo fone (41) 98733-6669 ou pelo Facebook “Isah Bueno”.