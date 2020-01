Ex-técnico de futebol está doente e precisa de ajuda para comprar remédios

Jogador, técnico, radialista e colunista esportivo. Esta foi a trajetória profissional do araucariense Sebastião Santos, 53 anos, no futebol. Hoje, infelizmente, sua realidade está bem longe dos gramados. Uma doença, que resultou na amputação de um dos pés, o afastou daquela rotina que tanto gostava. Os lances que ele agora vivencia são das suas vitórias diante de cada etapa do tratamento doloroso que vem enfrentando. São consultas, exames, curativos e uma lista de remédios.

Sebastião ainda não se aposentou, por isso, sua condição financeira é bastante crítica. A única fonte de renda da família vem do benefício recebido do governo para um filho especial. A esposa, que precisou acompanhá-lo no tratamento, somente agora conseguiu arrumar um serviço informal, e consegue uma pequena renda. Com o dinheiro curto, eles estão enfrentando necessidades e não conseguem comprar todos os remédios que Sebastião precisa.

“Há cerca de três anos fui diagnosticado com diabetes, depois acabei furando o pé com uma pedra, mas não dei muita atenção pra isso. A ferida então começou a infeccionar, fiz alguns tratamentos para tentar secá-la, mas a coisa só foi piorando. Até que os médicos não encontraram outra saída, e decidiram pela amputação do meu pé, antes que a infecção se espalhasse. Tive que parar com tudo que eu fazia e agora estou aqui, pedindo ajuda das pessoas”, relatou.

Sebastião era muito envolvido com o cenário esportivo. Em 1983 jogou pelo antigo Pinheiros, hoje Paraná Clube, depois atuou como técnico dos times do Araucária FC, Columbia, União Ipês e Grêmio Liquigás. Foi colunista de jornais no município e também atuou como radialista na Rádio Iguaçu.

A ajuda pode vir em forma de dinheiro, que ele utilizará para comprar remédios, alimentos para uma dieta balanceada recomendada pelo médico, e ainda para custear as idas frequentes até o posto de saúde, já que atualmente vem dependendo apenas da boa vontade de amigos.

Serviço

Sebastião mora na rua Ponta Grossa, 599, no jardim Iguaçu. O telefone para contato é o 99780-6865.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020