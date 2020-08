Fábrica do Marceneiro tem tudo que você precisa para criar ou seu móvel

Por meio de uma equipe cuidadosa e atenta aos desejos de cada cliente, pensando nos marceneiros e também naquelas pessoas que não são profissionais e desejam montar ou instalar um móvel feito em casa ou ainda executar um reparo caseiro, chegou a Araucária a Fábrica do Marceneiro. A loja veio para suprir essa demanda, trazendo soluções para você criar ou montar seu móvel, através da venda de ferragens e acessórios; chapas de MDF; portas em alumínio; fitas de bordas; serviços e projetos com profissionais especializados. “Pensamos na Fábrica do Marceneiro justamente para dar um auxílio a essas pessoas e mesmo para os marceneiros, com todo suporte que eles necessitam para criar ou montar seus móveis. Também é uma oportunidade para aqueles que querem economizar e aprender, e algumas vezes, os resultados são surpreendentes”, disse o proprietário da loja.

Na Fábrica do Marceneiro você encontra tudo para confecção e instalação de seus móveis como corrediças, dobradiças, rodízios, fechaduras, puxadores, parafusos, aramados, ferragens, acessórios, máquinas, ferramentas, colas, fitas de borda, chapas de mdf, portas de alumínio. A fábrica também oferece todos os tipos de serviços como corte, usinagem, furação, laminação e desenvolvimento de projetos com qualidade. “Temos tudo o que você precisa, tornando sua marcenaria mais ágil na entrega dos seus pedidos, para você, amigo marceneiro, ganhar mais tempo para gerenciar seus negócios, podendo assim ser mais competitivo. Com vendedores dispostos a lhe auxiliar sobre todos os produtos e serviços, apresentando as melhores soluções para seus projetos”.

Serviço

Faça uma visita à Fábrica do Marceneiro, que está localizada na avenida Pedro Euzébio Lemos, 109, na área rural de Palmital. O telefone de contato é (41)3642-2247. A loja atende também pelo whatsapp (41) 9 9619-4371.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020