FAE lança prova on-line para o vestibular de inverno

O Vestibular de Inverno 2020 da FAE deste ano será ofertado de forma on-line, devido ao período de distanciamento social. As inscrições já estão abertas e a Instituição oferece várias opções de cursos, em Curitiba, em Araucária e em São José dos Pinhais. Ao fazer a inscrição, o vestibulando escolhe o dia e o horário em que prefere realizar a prova digital, conforme o cronograma disponibilizado. Os interessados devem inscrever-se gratuitamente pelo site www.fae.edu/vestibular.

Além do vestibular on-line, a FAE também oferece outras quatro formas de ingresso. O Enem, onde os alunos podem optar por utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos. Aproveitamento de Vestibular, no qual os estudantes que realizaram alguma prova de vestibular da FAE de 2018 para cá podem utilizar a mesma nota para ingressar neste vestibular.

Existe ainda a 2.ª graduação, para graduados que têm o desejo de continuar seus estudos e iniciar uma 2.ª graduação, é possível ingressar sem a necessidade de fazer prova de vestibular, apresentando o diploma; a transferência, para quem já está cursando uma graduação em outra instituição, mas deseja estudar na FAE. O estudante pode fazer o reaproveitamento das disciplinas já cursadas e ingressar na Instituição.

Todas as formas de ingresso ainda contam com descontos exclusivos e um programa de parcelamento próprio, o Acreditar, que pode ser solicitado logo após a aprovação no processo seletivo. A condição especial ofertada pela Instituição, além de auxiliar no pagamento, ainda pode, por meio do Núcleo de Empregabilidade, ajudar a ingressar no mercado de trabalho, dando ao aluno a oportunidade de arcar com as despesas do curso.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 99277-7200 ou em fae.edu/vestibular

Cursos

Campus Curitiba (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Design

Direito

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Gestão Comercial

Gestão em RH

Gestão Financeira

Letras – Português e Inglês

Logística

Negócios Digitais

Negócios Internacionais

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Campus São José dos Pinhais (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Gestão Comercial (Semipresencial)

Gestão RH (Semipresencial)

Gestão Financeira (Semipresencial)

Logística (Semipresencial)

Campus Araucária (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Texto: assessoria

Foto: divulgação