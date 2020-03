FAE promove 1ª feira de carreira e experiências internacionais, com participação gratuita

A FAE, junto aos seus núcleos de Empregabilidade (NEP) e Relações Internacionais (NRI), promove a Career Expo – 1ª feira de carreira e experiências internacionais. O evento ocorre na próxima terça-feira, 10 de março, a partir das 16h, no prédio da FAE Business School, em Curitiba, e promoverá um ambiente de networking, oportunidades no mercado de trabalho com empresas parceiras da Instituição, além do contato com agências de intercâmbio que apresentarão opções de programas para o aperfeiçoamento acadêmico e profissional.

Durante todo o evento, será possível assistir a palestras, consultar vagas de trabalho e estágio bem como tirar dúvidas com profissionais de diversos segmentos e com um amplo leque de experiências. Na oportunidade, Tatiane Mesquita, HR Supervisor da Renault-Nissan-Mitsubishi, vai bater um papo com os participantes.

O evento é gratuito e aberto ao público. Estudantes de Ensino Médio, alunos de graduação, especialização e profissionais com experiência no mercado que tenham interesse em participar podem se inscrever em fae.edu/eventos.

Um mundo e um profissional global

Experiências internacionais podem ser o diferencial de um profissional no mercado. Em um mundo cada vez mais conectado, um profissional global se torna imprescindível. Na maioria das vezes, começa-se a pensar em uma vivência no exterior após a entrada na universidade. Ter uma experiência internacional agrega uma série de habilidades que o mercado busca em um profissional.

“Além de desenvolver autonomia, responsabilidade e organização, por exemplo, viver em outro país traz o conhecimento de outras culturas, mercados e uma segunda língua. Algo indispensável para quem disputa uma vaga hoje”, comenta a coordenadora do Núcleo de Empregabilidade da FAE, Elaine Pacheco.

Mas há também quem já projete e dê esse passo ainda no Ensino Médio com os conhecidos programas de High School. A saída para o exterior antes da graduação tem ganhado mais adeptos ao longo dos anos. Karin Rhoden, da agência de intercâmbio STB, conta que em sua agência o número de alunos indo para o exterior participar desse tipo de programa teve um aumento de 20%, em relação ao ano anterior.

Segundo a Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta), em 2018, 365 mil estudantes deixaram o Brasil para fazer uma graduação, curso de idioma, curso combinado com trabalho, entre outros.

Quem tem interesse em saber mais sobre programas de estudo, trabalho e experiências internacionais terá no Career Expo uma oportunidade para conversar diretamente com diversas empresas, como aponta a coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais da FAE, Areta Ulhana Galat.

“Durante todo o evento será possível assistir a palestras com consulados e agências, consultar oportunidades de trabalho e tirar dúvidas com profissionais de diversos segmentos, com um amplo leque de experiências”.

Confira a programação:

16h15: Oportunidades de Trabalho nos Estados Unidos – Intercultural

16h40: Intercâmbio para Universitários – STB

17h05: Seu passaporte para uma carreira internacional – SEG

17h30: Saiba mais sobre High School – CI

18h: Painel NRI: Língua e Cultura – o Diferencial dos Centros Oficiais – Goethe Institut, Aliança Francesa e Consulado da França

18h40: Talent & Acquistion by Renault

19h15: Painel NEP – Soft Skills de um Profissional Global

Serviço

Quando: 10 de março, a partir das 16h

Onde: FAE Business School – Av. Visconde de Guarapuava, 3263 – Centro – Curitiba/PR

Mais informações em: fae.edu/eventos

Texto: assessoria