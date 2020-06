FAE realiza live gratuita sobre como desenvolver soft skills mesmo durante a pandemia

Como os recrutadores estão atuando neste período de isolamento social e quais diferenciais eles têm buscado nos candidatos? Estas são algumas questões que têm perturbado tanto estudantes em busca de uma primeira oportunidade de trabalho como profissionais já consolidados. Para especialistas em carreira da FAE Centro Universitário, este período de pandemia tem destacado ainda mais a importância do desenvolvimento das chamadas soft skills, ou seja, competências comportamentais e subjetivas do indivíduo que são muito desejadas pelos recrutadores no momento da contratação. Esse, inclusive, é o tema da live gratuita que a FAE realizará no dia 1º de julho, às 19h, em seu canal no Youtube. As inscrições, sem custo, devem ser realizadas em fae.edu/live.

A live será em formato de bate-papo, inclusive com a participação do público, que poderá enviar perguntas ao vivo. Será conduzida pela coordenadora do Núcleo de Empregabilidade da FAE e consultora de carreira, Elaine Pacheco, e pela coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais e orientadora educacional da rede Education USA na FAE, Areta Galat. O evento também terá a participação especial da estudante da FAE, Amanda Paris, que, assim como milhares de jovens que enfrentam diferentes desafios para a construção de uma carreira, tem encontrado no desenvolvimento das soft skills uma importante ferramenta para obter conquistas pessoais e profissionais.

Orientação gratuita de carreira

Durante a live, os participantes podem ganhar uma orientação profissional gratuita com os profissionais do Núcleo de Empregabilidade da FAE, que inclui otimização do currículo profissional, do perfil no LinkedIn, além de um panorama do atual mercado de trabalho. Para isso, é necessário participar de um concurso cultural que será anunciado ao longo do evento.

Soft skills como projeto de vida

O mercado de trabalho é cada vez mais dinâmico, competitivo e exige dos profissionais não apenas habilidades técnicas, mas também emocionais. As soft skills, nome usado no campo de Recursos Humanos para descrever competências comportamentais e subjetivas do indivíduo, vêm se destacando como um importante diferencial no currículo de quem procura novas oportunidades. Por isso, é relevante saber como desenvolver essas habilidades, que atividades podem auxiliar e como aplicá-las no currículo profissional para alavancar a carreira.

