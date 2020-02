Família do Iguaçu está à procura de Layla

A pequena vira-lata Layla, de oito anos, sumiu de sua residência no Jardim Iguaçu, na última quinta-feira, 13 de fevereiro, por volta das 15h. Ela possui pelagem clara, com as orelhas, olhos e focinho preto.

Sendo muito dócil, Layla faz falta para sua família, que está desesperada a sua procura. Quem tiver informações sobre a pequena pode entrar em contato pelos números (41)999441348, (41) 999827908 ou (41) 36424400.