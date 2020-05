Família que perdeu tudo em incêndio precisa de ajuda

Uma família perdeu tudo que tinha em um incêndio ocorrido por volta das 20 horas desta terça-feira, 6 de maio, na rua dos Pinheiros, jardim 21 de Outubro, no bairro Capela Velha. Na casa moravam um idoso de 71 anos e a filha, ele foi socorrido rapidamente e não sofreu ferimentos, já a mulher, havia saído pouco antes do ocorrido. Vizinhos ficaram apavorados e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou em minutos, porém, as chamas se alastraram rapidamente e a residência foi totalmente destruída.

As poucas paredes que ainda ficaram de pé, estão ameaçadas de cair. A família recebeu abrigo de parentes e agora está precisando da ajuda de todos para se reerguer. A associação de moradores do Arvoredo já está mobilizando a comunidade, pedindo doações de móveis, roupas, calçados, utensílios domésticos, alimentos e materiais de construção. “Precisamos que as pessoas ajudem o pai e a filha a reconstruírem a casa. Se alguém tiver alguma caçamba para ceder nós agradecemos, porque os entulhos queimados precisam ser removidos”, disse Laureni, presidente da associação.

O telefone de contato para quem quiser fazer uma doação e ajudar a família é o 9 9580-6660.

Bombeiros salvam cadelinha presa nos escombros da casa

O incêndio não assustou apenas os moradores da comunidade, a cachorrinha que morava na casa ficou apavorada e, para buscar abrigo, se escondeu em um vão, que fica entre as paredes de duas casas. Quando parecia que o pior já tinha passado e os bombeiros haviam se retirado do local, o animal foi encontrado, preso em um espaço, com menos de 20 cm.

Novamente os moradores acionaram os bombeiros, que voltaram ao local para tentar salvar a cadelinha. O esforço para livrá-la do espaço apertado foi intenso, a equipe teve que cavar um buraco, que dava saída para a rua, que foi por onde o animal conseguiu sair. Houve muita comemoração e aplausos por parte dos moradores.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1211 – 07/05/2020