Familiar de mulher que contraiu coronavírus na cidade fala sobre o caso e pede respeito à vítima

Um dos principais exercícios que a população araucariense terá que praticar com o provável aumento de casos de coronavírus em Araucária é o de respeitar os doentes e parar de tentar culpá-la por ter contraído o vírus.

Nesta quinta-feira mesmo, 3 de abril, por exemplo, tão logo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) confirmou a existência de um segundo caso positivo de coronavírus em Araucária, muitas pessoas utilizaram as redes sociais para criticar a paciente. Isto porque deduziram que ela não teria seguido recomendações de isolamento domiciliar, o que poderia ter facilitado eventual contágio.

Em contato com a redação do jornal O Popular, um familiar da vítima pediu para que as pessoas tenham evitem tecer comentário ofensivo a respeito da paciente, bem como julgar as circunstâncias em que ela teria contraído a doença.

Esse parente, inclusive, cujo nome não será revelado até para que a vítima da Covid-19 tenha sua intimidade preservada, pontuou que o contagio não foi causado por qualquer tipo de imprudência da família.

Isto porque a festa de aniversário em que, suspeita-se, pode ter se dado o contágio foi realizada antes da orientação de que as famílias brasileiras se mantivessem em isolamento domiciliar. “Na festa só havia familiares, nenhum deles apresentava sintomas de gripe e aconteceu antes da recomendação de isolamento”, pontuou.

Ele explicou ainda que tão logo houve a recomendação de isolamento pelas autoridades de saúde, toda a família se recolheu em casa. “Os sintomas nela só começaram a aparecer sete dias depois da festa, quando já estava em vigência o isolamento domiciliar”, afirmou.

Ou seja, a festa em que pode ter havido o contágio se deu antes que houvesse a recomendação de que fossem evitadas aglomeração de pessoas. O parente da paciente disse ainda que todas as pessoas da casa que tiveram contato com ela estão cumprindo o isolamento recomendado pelas profissionais de saúde da Prefeitura. “A única coisa que peço é que não fiquem julgando ela e nem a nossa família em comentários de redes sociais e nem fiquem espalhando fotos dela, como já apareceram algumas em grupos por aí. Pedimos só respeito, até porque aqui ninguém foi negligente”, finalizou.

Sobre o caso

A segunda vítima confirmada de coronavírus residente em Araucária tem 47 anos e está internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo, já que apresentou agravamento de seu quadro de saúde, apresentando dificuldade respiratória.