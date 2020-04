Famílias precisam de ajuda para manter ﬁlhos que estão doentes

A solidariedade é um ato de bondade e, principalmente, de amor ao próximo. Mas ela ser exercitada, principalmente quando nos deparamos com casos como o do Eduardo Vitorio Costa e o da pequena Mariana, que precisam de ajuda para continuarem enfrentando a rotina intensa de tratamentos e dificuldades impostas pelas doenças severas que limitam suas vidas.

Eduardo, mais conhecido como Dudu, luta contra o câncer osteossarcoma há quase dois anos. Sua mãe precisou parar de trabalhar como diarista em função das necessidades especiais do jovem e, das consultas médicas, portanto, as finanças apertaram e o que já estava difícil antes da pandemia, piorou. O estado de saúde do Dudu atualmente é muito grave. A poucos dias ele foi a uma consulta médica, onde recebeu a triste notícia de que os procedimentos realizados não estão gerando resultado e que devido ao avanço da doença, ele passará a ter o tratamento paliativo, feito em pacientes incuráveis, visando oferecer dignidade e diminuição do sofrimento. Com a notícia, familiares perderam o chão, e agora querem dar todo o suporte necessário para que o jovem possa viver bem durante essa fase.

Você pode ajudar a família fazendo um depósito de qualquer valor nas contas bancárias: Conta Poupança Caixa – CEF Eduardo Vitório Costa / Conta: 50119-2 / Agência: 3379 / Operação 013, ou, Conta Poupança Caixa – CEF Ivete Costa / Conta: 50120-6 / Agência 3379 / Operação 013. Para mais informações, o contato da mãe é o (41) 99185-6262.

A pequena Mariana nasceu com hidrocefalia, e a exemplo do caso do Eduardo, manter seu tratamento custa caro para a família. A pequena toma leite ninho e usa muitas fraldas durante o dia. Gabriela, mãe da menina, que não pode trabalhar fora porque precisa cuidar da fi lha, só conta com a ajuda de terceiros.

O pai, que abandonou a garotinha após constatar a defi ciência, não ajuda em nada. Sendo assim, as condições fi nanceiras são críticas e ela pede o auxílio da comunidade na doação de fraldas e alimentos. O contato da Gabriela é (41) 99577-5246.

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020