Famílias que perderam casas em incêndio no jardim Monalisa precisam de ajuda

Na tarde desta segunda-feira, 23 de dezembro, um incêndio atingiu três casas na rua Thomaz Wolski, no jardim Monalisa, bairro Boqueirão.

Em poucos minutos, o fogo consumiu a totalidade de duas residências e uma terceira ficou parcialmente destruída. As causas que deram início ao fogo ainda são desconhecidas, mas as chamas teriam iniciado no banheiro de uma das casas. Com ação do Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido e, felizmente, não houve vítimas.

Ajuda

As famílias vítimas do incêndio perderam praticamente tudo o que possuíam e agora vizinhos estão se organizando para ajudá-los a reconstruir suas casas. Todo tipo de doação é bem-vinda, desde alimentos, roupas, móveis e materiais de construção.

Como colaborar?

Os interessados em ajudar podem entrar em contato com Caroline Martinatto ou Luiz Fernando Martinatto pelos telefones pelo telefone 41 99795-5646 e 41 99752-0585, respectivamente. Eles são vizinhos das famílias atingidas pelo incêndio e estão auxiliando na arrecadação de donativos.