Faneesp Araucária lança campanha de arrecadação para ajudar famílias carentes

Alunos, funcionários e professores da Faneesp Araucária se uniram em prol de uma boa causa. Desde o início da pandemia eles estão arrecadando roupas e alimentos para ajudar famílias carentes do município. Até o momento, a campanha já recebeu 200 quilos de alimentos e mais de 900 peças de roupas, mas os organizadores pretendem doar muito mais. Para isso, contam com a ajuda da comunidade.

Luiz Fernando, coordenador geral da ação, conta que a ideia começou entre o corpo docente da instituição, visando ajudar a população mais carente neste momento de crise, mas diante do saldo positivo, eles decidiram expandir a ideia para atender o máximo de famílias possível. “Pretendemos doar a duas ou mais associações de moradores, tudo vai depender da quantidade”, explica Luiz.

Para realizar este trabalho, liderado pela professora Elzira Mariani, vice-diretora geral da faculdade, todos os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus estão sendo tomados, tanto com as doações quanto com os voluntários que separam as roupas e alimentos. “Borrifamos álcool nas roupas, os funcionários fazem uso da máscara e do álcool em gel, também respeitamos o espaço de trabalho, evitando aglomerações”, diz.

Serviço

As doações podem ser entregues no campus da faculdade, localizada na Avenida das Araucárias, n° 512, bairro Thomaz Coelho, das 8h às 20h. Para esclarecimento de dúvidas o número da Faneesp é o (41) 3552-1300.

Foto: divulgação