Farmácia no Capela Velha é invadida por bandidos

Funcionários de uma farmácia localizada na rua Gralha azul, no bairro Capela Velha, levaram por um baita susto na noite de sábado, 1º de fevereiro, por volta das 20h30, quando três sujeitos invadiram a loja e anunciaram um assalto. Um deles, armado com um revólver, intimidou os funcionários, enquanto os demais roubaram dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro que havia no caixa.

Segundo as vítimas, o trio fugiu a pé, sentido ignorado. Um deles era alto, magro, moreno claro e usava um moleton branco com capuz, o outro tinha estatura baixa e usava um boné, e o terceiro eles não souberam repassar as características. A Polícia Militar fez rondas pelas redondezas do comércio, porém, os suspeitos não foram encontrados.

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020