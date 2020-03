Farmácias do Estado adotam medidas preventivas

A Secretaria de Estado da Saúde definiu medidas preventivas para a contenção da transmissão do coronavírus no ambiente das farmácias do Estado. As 23 unidades da Rede Estadual estão recebendo o usuário apenas em horário agendado e somente uma pessoa está sendo orientada a entrar no recinto para o atendimento.

O Paraná tem hoje mais de 262 mil usuários cadastrados no sistema das farmácias, que buscam remédios padronizados pelo SUS ou via demanda judicial. “As farmácias da rede estão atendendo os usuários em horário normal e não existe falta de medicamento; as medidas adotadas visam reduzir o fluxo de pessoas não agendadas ou que se deslocam até a farmácia apenas para acompanhar o usuário na retirada de medicamentos; os usuários foram informados sobre estas medidas, por meio de mensagem pelo celular”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, cerca de 95% dos usuários das farmácias apresentam em seus cadastros um número de celular para contato e o objetivo com estas orientações é a prevenção, o bem-estar coletivo e a agilização dos serviços. “Reforçamos que não há motivo para deslocamentos desnecessários até às farmácias do Estado”, afirmou.

A coordenação de Assistência Farmacêutica do Estado recomenda ainda que usuários com febre, tosse ou dificuldade para respirar não compareçam à unidade. Diante de alguma dificuldade ou apresentando sintomas respiratórios, o usuário pode autorizar outra pessoa para efetuar a retirada.

DISPENSAÇÃO

A dispensação antecipada de medicamentos também está sendo feita neste momento pelas farmácias do Estado, de acordo com a disponibilidade dos estoques. “Dos 255 itens que fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e Elenco Complementar, 165 apresentam estoque para entrega com cobertura até maio e outros 51 itens têm estoque para antecipação até abril”, diz a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria, Deise Pontarolli.

Segundo a coordenadora, esta é uma ação planejada pela Farmácia, que avalia seu estoque e atende o usuário com medicamento para um tempo maior de tratamento.

A Secretaria prevê ainda a ampliação da entrega de medicamentos no domicílio. “Este serviço já é ofertado a cerca de 3.500 usuários da farmácia da 2ª Regional de Saúde, em Curitiba, e a extensão deverá abranger mais seis farmácias do Estado nos próximos meses”, disse a coordenadora.

RENOVAÇÃO

Em relação aos pacientes já cadastros, a Secretaria da Saúde também estuda, em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), ajustes no sistema de informação para que os processos de medicamentos com vigência até março, abril e maio sejam renovados de forma automática, sem a necessidade de deslocamento até a farmácia.

AGILIZAÇÃO

A Secretaria lembra que a pesquisa por medicamentos disponibilizados pode ser feita, desde o início de fevereiro, pelo PIÁ (Programa de Inteligência Artificial do Governo do Paraná). A funcionalidade apresenta os medicamentos padronizados em 84 protocolos clínicos com as principais informações para o usuário. Por meio desta ferramenta, o usuário consegue adiantar uma etapa da busca pela informação sobre o medicamento, pois o sistema também apresenta os documentos necessários para a retirada na farmácia.

