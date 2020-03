Fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná começa no próximo dia 23

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), já começa a preparar mais uma edição da fase municipal dos 67º Jogos Escolares do Paraná – JEPs. A previsão é de que as competições iniciem no próximo dia 23 de março.

Nesta etapa serão classificados os representantes de Araucária na fase regional, que será realizada entre os dias 17 a 23 de abril. Somente os vencedores estarão credenciados a competir nessa etapa.

A fase municipal, que vai envolver as modalidades de basquetebol, handebol, futsal, voleibol e vôlei de praia, promete movimentar as escolas de Araucária.

Texto: Maurenn bernardo

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020