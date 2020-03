Federação Paranaense de Futebol suspendeu todos os campeonatos estaduais

A 57ª Taça Paraná Adulto e a 5ª Taça Paraná Juvenil, que tiveram o arbitral realizado no último dia 12, foram suspensas pela Federação Paranaense de Futebol – FPF. A medida é para prevenir o contágio do coronavírus. Lembrando que o time do Jatobá Esporte Clube já confirmou sua participação na Taça Paraná Adulto 2020, que deverá ser retomada assim que a pandemia passar.

Também foi suspenso até segunda ordem, o início do Campeonato Paranaense – Segunda Divisão, que estava previsto para 5 de abril, e terá entre os times participantes, o Araucária Esporte Clube & Regatas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020