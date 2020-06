Feriado de Corpus Christi foi violento com um homicídio no Capela Velha

Um homem foi assassinado na noite desta quinta-feira, 11 de junho, em pleno feriado de Corpus Christi, na rua Jaburu, bairro Capela Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Josias Barros Câmara, 38 anos, estava sentado na frente da casa de um amigo, bebendo, quando um homem, vestindo calça verde, moleton com capuz e máscara, teria chegado a pé, efetuado vários disparos contra ele, e depois teria fugido.

Josias levou cinco tiros, que atingiram a região da cabeça, tórax e dorso. O Siate foi acionado, mas nada pode fazer. Conforme informações de moradores da região, a vítima morava com seus dois filhos, menores de idade, e não havia nenhum responsável legal no momento, sendo assim, o Conselho Tutelar foi chamado para tomar as providências necessárias. A Criminalística esteve no local e o corpo de Isaias foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. A Delegacia de Araucária passa a investigar o crime.

Foto: Marco Charneski