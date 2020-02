Festança na área rural do Campestre já tem data marcada: 16 de fevereiro!

A comunidade do Campestre, juntamente com os padres da Paróquia, convida os fiéis para uma grandiosa festa em louvor a Nossa Senhora das Candeias, no domingo, 16 de fevereiro. O evento contará com uma programação animada, incluindo almoço e uma tarde cheia de brincadeiras.

Às 10h, a santa missa, com benção de velas e garganta, abrirá o dia de festa. Logo após a missa acontecerá à benção do novo salão de festas da comunidade. Ao meio dia, um completo e delicioso almoço será servido aos fiéis. É necessário levar pratos e talheres.

O festival de prêmios, que poderá render ao ganhador até R$3 mil, terá início às 13h30, com as cartelas sendo vendidas a R$5 ou cinco por R$20. Também haverá a tradicional rifa do pirulito, com diversos brindes para os participantes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020