Fica nervoso ao ver a viatura e acaba preso com quase 60 comprimidos de esctasy

A Polícia Militar de Araucária prendeu no final da noite deste sábado, 5 de setembro, um rapaz de 23 anos flagrado com 56 comprimidos de esctasy no bolso.

De acordo com o boletim da ocorrência, a equipe da PM fazia patrulhamento pela Avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, quando se aproximou desse rapaz que, do nada, deu uma “meia volta volver”. A atitude despertou a suspeita nos policiais que solicitaram que ele se colocasse em posição em averiguação.

Na revista pessoal, num dos bolsos de sua jaqueta, os policiais encontraram 56 comprimidos de esctasy, totalizando algo em torno de 28 gramas da droga. Questionado sobre o que faria com os comprimidos, o rapaz disse que os repassaria a uma terceira pessoa por R$ 12 cada. O nome dessa pessoa, porém, ele disse não saber precisar.

Diante dos fatos, o sujeito acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade para lavratura do flagrante.